Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco e avrebbe individuato in Sebastiano Esposito il profilo preferito per affiancare Hojlund. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha proposto l’attaccante Gonçalo Ramos ai partenopei, ma la società azzurra avrebbe deciso di esplorare altre possibilità, preferendo un altro nome. La ricerca di un vice Hojlund rimane in corso, con diverse alternative sotto osservazione.

Sebastiano Esposito è il nome che il Napoli preferisce per affiancare Hojlund. Repubblica rivela che Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain, è stato proposto anche agli azzurri, ma la società ha scelto una strada diversa. Esposito vs Ramos: la scelta tattica del Napoli. Il Napoli conosce il profilo di Ramos e lo stima dal punto di vista tecnico. Tuttavia, l’operazione presenta ostacoli concreti: cartellino pesante e stipendio importante. La società ha già tracciato la propria linea d’azione e non intende deviare. Hojlund è il centravanti titolare, questo è stato deciso. Quello che serve adesso è una spalla affidabile, non una competizione costosa per il ruolo principale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna cerca il vice Hojlund: proposto Ramos dal PSG, il club guarda un altro nome

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