Mercato Napoli Manna cerca il vice Hojlund | proposto Ramos dal PSG il club punta un altro nome

Il Napoli sta cercando un vice Hojlund e ha messo nel mirino Sebastiano Esposito, secondo quanto riportato. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha offerto Gonçalo Ramos, attaccante del club francese, anche ai partenopei. Tuttavia, la società azzurra avrebbe deciso di puntare su un altro nome per completare il reparto offensivo. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora nessuna conferma ufficiale.

Sebastiano Esposito è il nome che il Napoli preferisce per affiancare Hojlund. Repubblica rivela che Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain, è stato proposto anche agli azzurri, ma la società ha scelto una strada diversa. Esposito vs Ramos: la scelta tattica del Napoli. Il Napoli conosce il profilo di Ramos e lo stima dal punto di vista tecnico. Tuttavia, l’operazione presenta ostacoli concreti: cartellino pesante e stipendio importante. La società ha già tracciato la propria linea d’azione e non intende deviare. Hojlund è il centravanti titolare, questo è stato deciso. Quello che serve adesso è una spalla affidabile, non una competizione costosa per il ruolo principale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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