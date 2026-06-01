Un 28enne ha pubblicato un messaggio sui social annunciando le sue intenzioni, poi ha aggredito la nonna. La madre, preoccupata, ha chiamato i carabinieri durante la notte. Arrivati sul posto, le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo. La nonna è stata portata in ospedale per le ferite. L’intera vicenda si è svolta nel cuore della città, con i soccorritori intervenuti poco dopo.

A Napoli un 28enne aggredisce la nonna dopo aver annunciato le sue intenzioni sui social. La madre chiede aiuto ai carabinieri in piena notte. L’anziana vittima, già protagonista di precedenti denunce contro il nipote, viene ricoverata in ospedale con una prognosi di 30 giorni Ancora un episodio di violenza familiare arriva daNapoli, dove un ragazzo di28 anniè stato arrestato con l’accusa di aver aggredito lanonna 73ennecon cui conviveva. A fare scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stata lamadre del giovaneche, nel cuore della notte, si è presentata in lacrime alla caserma dei carabinieri di Pozzuoli denunciando l’ennesimaaggressione del figlio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Napoli, prima l’annuncio sui social poi l’aggressione alla nonna: arrestato 28enne

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