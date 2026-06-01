Napoli picchia la nonna e lo annuncia sui social | arrestato

Un uomo ha pubblicato sui social un messaggio in cui annunciava di voler aggredire la nonna, poi ha effettivamente colpito la donna. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’individuo. L’episodio si è verificato in una residenza privata, dove l’uomo ha aggredito la nonna, riportando ferite. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’arresto è stato eseguito immediatamente dopo il fatto.

(Adnkronos) – Annuncia sui social l'intenzione di picchiare la nonna e poi la aggredisce. I carabinieri della locale stazione di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia flegrea hanno arrestato un 28enne del posto per aver aggredito la nonna con cui conviveva. Una prima denuncia da parte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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