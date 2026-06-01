Annuncia sui social che avrebbe picchiato la nonna poi torna a casa e la massacra di botte
Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per aver aggredito ripetutamente la nonna. L’anziana aveva già presentato una denuncia per le violenze subite dal nipote. Dopo aver annunciato sui social di volerla picchiare, l’uomo è tornato a casa e ha aggredito la donna con violenza, causandole lesioni. La nonna ha riportato traumi e ha subito ulteriori aggressioni durante l’episodio.
A Pozzuoli, nella provincia di Napoli, un 28enne è stato arrestato per maltrattamenti ai danni della nonna; l'anziana aveva già denunciato il nipote per le violenze subite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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