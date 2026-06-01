Annuncia sui social che avrebbe picchiato la nonna poi torna a casa e la massacra di botte

Notizia in breve

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per aver aggredito ripetutamente la nonna. L’anziana aveva già presentato una denuncia per le violenze subite dal nipote. Dopo aver annunciato sui social di volerla picchiare, l’uomo è tornato a casa e ha aggredito la donna con violenza, causandole lesioni. La nonna ha riportato traumi e ha subito ulteriori aggressioni durante l’episodio.