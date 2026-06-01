Napoli piazza Garibaldi lancia i nuovi chioschi ma resta vuoto quello della Polizia locale | è polemica
A Napoli, i nuovi chioschi del progetto “Bella Piazza” sono stati inaugurati, mentre quello della Polizia Locale rimane vuoto e abbandonato. La piazza mostra un contrasto evidente tra le strutture attive e quelle inutilizzate. I chioschi appena installati sono aperti e funzionanti, mentre quello della polizia è privo di attività. La differenza tra i due spazi si nota chiaramente, suscitando polemiche sullo stato di abbandono di alcuni servizi pubblici.
Tempo di lettura: 2 minuti Da un lato i chioschi del progetto “Bella Piazza”, dall’altro quello della Polizia Municipale, in stato di abbandono. Le due facce di piazza Garibaldi, a cavallo tra promesse di rinascita e degrado. Venerdì scorso c’è stata l’inaugurazione di altri sei chioschi, nell’ambito del progetto di rigenerazione dell’area. Una cerimonia con l’intervento delle autorità, a partire dal sindaco Gaetano Manfredi, per un altro step di quest’iniziativa di partenariato pubblico privato. Un progetto che annuncia il rilancio sociale, culturale ed economico della zona. Un sito da sempre nella morsa dell’incuria, benché snodo cruciale, ospitando la Stazione Centrale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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