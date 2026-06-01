Napoli piazza Garibaldi lancia i nuovi chioschi ma resta vuoto quello della Polizia locale | è polemica

Notizia in breve

A Napoli, i nuovi chioschi del progetto “Bella Piazza” sono stati inaugurati, mentre quello della Polizia Locale rimane vuoto e abbandonato. La piazza mostra un contrasto evidente tra le strutture attive e quelle inutilizzate. I chioschi appena installati sono aperti e funzionanti, mentre quello della polizia è privo di attività. La differenza tra i due spazi si nota chiaramente, suscitando polemiche sullo stato di abbandono di alcuni servizi pubblici.