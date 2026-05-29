Venerdì 29 maggio 2026, alle 9:30, a Napoli sono stati inaugurati sei nuovi chioschi in Piazza Garibaldi. L’evento si inserisce nel progetto denominato Bella Piazza. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito all’apertura ufficiale dei chioschi. La sistemazione della piazza coinvolge anche altri interventi di riqualificazione, ma l’apertura dei chioschi rappresenta l’ultimo step del progetto.

Tempo di lettura: 3 minuti Oggi, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 9:30 a Napoli, si è tenuta l’ inaugurazione dei chioschi di Piazza Garibaldi nell’ambito del progetto Bella Piazza. Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente di Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio, la coordinatrice di Bella Piazza Elena de Filippo (Dedalus Cooperativa Sociale) e le realtà coinvolte nella gestione degli spazi. Parteciperanno anche le Università Federico II, Vanvitelli, l’Accademia Belle Arti di Napoli con gli enti protagonisti del progetto. Il Sindaco Manfredi ha visitato i chioschi e incontrato gli enti gestori e i referenti delle attività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Rivive piazza Garibaldi, aperti sei nuovi chioschi

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