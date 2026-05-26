Come cambia piazza Garibaldi | ecco i sei nuovi chioschi

Venerdì 29 maggio 2026, alle ore 9.30, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi inaugura ufficialmente sei nuovi chioschi in piazza Garibaldi, nell'ambito del progetto "Bella Piazza". Con questa apertura si completa il sistema degli otto presidi della piazza, pensati come luoghi di prossimità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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