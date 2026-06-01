Napoli ora la scelta è definitiva | il padre del calciatore rompe il silenzio

Il padre di Noa Lang ha confermato che il calciatore punta a trasferirsi al Napoli per rilanciare la carriera. Lang, che ha giocato al Galatasaray, è stato convocato per il Mondiale. La decisione di cambiare squadra sembra essere definitiva, secondo quanto dichiarato dal padre. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte del club o dell’agente del calciatore. La trattativa si concentra sulla possibilità di un trasferimento al club partenopeo.

Noa Lang punta al Napoli per rilanciare la carriera: il padre Jeffrey rivela le ambizioni dell’olandese dopo l’esperienza al Galatasaray e la convocazione al Mondiale. Lang, l’annuncio del padre: “Non vede l’ora di tornare”. Jeffrey Lang, padre dell’esterno offensivo di proprietà del Napoli, ha svelato le vere intenzioni del figlio al termine della stagione. Intervistato da De Telegraaf, il genitore non ha nascosto l’entusiasmo di Noa per il ritorno in azzurro. “Non vede l’ora. Vuole avere successo lì”, ha dichiarato Jeffrey Lang, tracciando una strada ben precisa per il futuro del calciatore. La convinzione è netta: il talento dell’olandese vuole trovare spazio a Napoli, non altrove. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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