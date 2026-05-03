Il Napoli ha deciso che Romelu Lukaku lascerà la squadra al termine di questa stagione. La società ha stabilito un prezzo di 10 milioni di euro per la cessione del giocatore. La notizia è stata riportata dal giornalista Nicolò Schira, che ha confermato la decisione definitiva del club riguardo alla partenza dell’attaccante. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità di vendita o sui potenziali acquirenti.

Romelu Lukaku lascerà il Napoli al termine della stagione: secondo Nicolò Schira, il club azzurro ha fissato il prezzo a 10 milioni di euro per il belga. Lukaku: la valutazione del Napoli e le pretendenti estere. Il centravanti ha ancora un anno di contratto con gli azzurri, percependo 8 milioni annui. La separazione tra il giocatore e De Laurentiis è ormai inevitabile, con il club partenopeo che attende offerte concrete dal mercato. Turchia e Arabia Saudita hanno già manifestato interesse concreto per acquisire il cartellino dell’ex Inter. La valutazione fissata dal Napoli rimane ferma: 10 milioni rappresentano il punto di partenza per qualsiasi negoziazione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - La decisione del Napoli su Lukaku: ora la scelta è definitiva

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