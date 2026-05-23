Nathan rompe il silenzio | il padre della famiglia del bosco parla per la prima volta dopo sei mesi

Dopo sei mesi, il padre della famiglia del bosco ha deciso di parlare per la prima volta. La sua dichiarazione arriva a distanza di tempo dalla diffusione della vicenda, che ha catturato l’attenzione dei media. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti delle sue parole, né sui motivi della lunga assenza. La sua presa di parola segna un punto di svolta in una vicenda che ha coinvolto molte persone e generato numerose indiscrezioni.

Sei mesi dopo l’inizio della vicenda che ha tenuto banco su tutti i giornali, Nathan rompe il silenzio. Il padre della famiglia che ha scelto di vivere isolata nei boschi racconterà la sua versione in esclusiva domani sera a Fuori dal coro. Appuntamento come sempre in prima serata su Retequattro con Mario Giordano. L’intervista esclusiva a Nathan e l’inchiesta sulla strage di Modena. Al centro della puntata di domani, domenica 24 maggio, proprio l’attesa intervista al papà della famiglia del bosco. Un caso che ha diviso l’opinione pubblica tra chi difende il diritto alla scelta di vita alternativa e chi solleva dubbi sul benessere dei minori coinvolti. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Nathan Osmond Breaks Silence After Father Alans Final Moments

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