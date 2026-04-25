Nelle ultime ore, i carabinieri hanno arrestato sei persone nel centro storico di Roma nell’ambito di operazioni contro i reati predatori. Le autorità hanno condotto controlli mirati che hanno portato a queste denunce. Nessun dettaglio è stato fornito sui singoli reati o sui soggetti coinvolti. L’intervento fa parte di una serie di misure per garantire la sicurezza nella zona.

E’ di sei persone arrestate il bilancio delle attivita’ di contrasto ai reati predatori eseguite nelle ultime ore dai carabinieri nel centro storico di Roma. I controlli, svolti dai militari del Comando provinciale della Capitale, si sono concentrati in particolare sui mezzi di trasporto pubblico e sulle aree a maggior afflusso turistico. Arresto di un cittadino romeno per furto su autobus. In un’operazione mirata, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un cittadino romeno di 66 anni, privo di fissa dimora e con precedenti specifici. L’uomo e’ stato individuato e bloccato subito dopo aver abilmente sfilato il telefono cellulare a un passeggero di nazionalita’ polacca a bordo dell’autobus linea “H”.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: contrasto a reati predatori, arrestate sei persone nel centro storico

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