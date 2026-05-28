Secondo un giornalista belga, l’addio di Antonio Conte potrebbe influenzare il futuro di Kevin De Bruyne a Napoli. La questione è al centro delle voci di mercato estive, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o sviluppi. La permanenza o partenza del calciatore belga rimane ancora da definire, con l’attenzione concentrata sulle decisioni prese dalla società e dall’allenatore.

Il futuro di Kevin De Bruyne a Napoli resta uno dei temi principali del mercato estivo. Secondo Geert Lambaerts, giornalista belga, l’addio di Antonio Conte è un elemento decisivo. Il rapporto tra il giocatore e l’ex allenatore non era ideale. De Bruyne, con la sua esperienza e la visione di gioco offensiva, cercava una squadra compatta e aggressiva, diversa dal metodo “correre e trovare la posizione” di Conte. La questione influisce sulle strategie future del club campano e sulle possibili scelte di mercato. Il ruolo di Conte nel futuro di De Bruyne. In casa Napoli la stagione si chiude con interrogativi sul futuro di Kevin De Bruyne. Geert Lambaerts, giornalista belga, ha chiarito il nodo principale: l’addio di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro De Bruyne, dal Belgio la nuova indiscrezione sul Napoli: c’entra l’addio di Conte

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