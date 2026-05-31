Kevin De Bruyne ha espresso soddisfazione per l’addio di Antonio Conte, definendolo un fatto positivo. La sua intervista ha portato alla luce tensioni già note tra i due e ha rappresentato la prima grande difficoltà per l’allenatore nel club. Il belga ha parlato di una stagione difficile e di un rapporto complicato con l’ex tecnico, senza però entrare in dettagli. La sua dichiarazione ha fatto discutere negli ambienti sportivi.

Il passato bussa ancora forte alla porta di Castel Volturno. Che tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte non fosse mai scoccata la scintilla era cosa nota, ma adesso il belga ha deciso di alzare il tappeto sotto cui aveva nascosto la polvere di una stagione goduta poco. E lo ha fatto con parole che, come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, lasciano più di un dubbio sul suo futuro azzurro. L’attacco all’ex allenatore è diretto: “Conte non doveva restare, ha una visione del calcio diversa dalla mia”. E sul gioco, De Bruyne non usa giri di parole: “Giochiamo in modo molto difensivo. All’inizio dell’anno giocavamo davvero molto bassi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Felice che Conte sia andato”: De Bruyne è la prima grana di Allegri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After divorce,she becomes a top lawyer and marries the nations richest man!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tuttosport – De Bruyne, che stoccata a Conte! “Felice che se ne sia andato, promesse mai rispettate”

De Bruyne attacca Conte: "Mai giocato nel mio ruolo, felice sia andato via. Resto? Dipende da..."De Bruyne ha dichiarato di non aver mai giocato nel suo ruolo durante la stagione e si è detto felice della partenza dell’allenatore.

Temi più discussi: De Bruyne: Felice che Conte sia andato via, non ho mai giocato nel mio ruolo. Sul futuro...; De Bruyne, che stoccata a Conte! Felice che se ne sia andato, promesse mai rispettate; De Bruyne parla del rapporto con Conte e del suo futuro al Napoli: Felice che sia andato via, visioni molto diverse, ho un anno di contratto ma voglio parlarne; De Bruyne al veleno su Conte: Felice che se ne sia andato. Futuro al Napoli: bisogna parlarne.

De Bruyne, che stoccata a #Conte! Felice che se ne sia andato, promesse mai rispettate x.com

De Bruyne: Felice che Conte sia andato via, non ho mai giocato nel mio ruolo. Sul futuro...De Bruyne: Felice che Conte sia andato via, non ho mai giocato nel mio ruolo. Sul futuro... (©LaPresse) Durissime parole di De Bruyne contro Antonio Conte. Il centrocampista del Napoli, direttamente ... fantacalcio.it

[Gazzetta] Max Allegri sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte. Ha vinto la corsa tra lui e Vincenzo Italiano. L'unica cosa che resta da definire ora è il modo per terminare il suo rapporto contrattuale con il Milan, con cui ha ancor reddit

Conte saluta il Napoli e De Bruyne esulta: Felice sia andato via, giocavo fuori ruoloDe Bruyne: Con Conte non ho praticamente mai avuto l'opportunità d giocare nel ruolo che preferisco, ma ho sempre dato tutto per la squadra. tuttojuve.com