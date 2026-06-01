Napoli fa ballare Firenze | i Nu Genea incendiano la Cavea davanti a 3.000 persone

Notizia in breve

Circa 3.000 persone hanno assistito al concerto dei Nu Genea nella Cavea di Firenze. La band, nota come “New Genea”, ha portato sul palco un repertorio che ha fatto muovere il pubblico. La pronuncia del nome, con la G morbida, è stata chiarita dalla band stessa, che ha spiegato l’origine greca del termine.