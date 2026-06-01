Napoli fa ballare Firenze | i Nu Genea incendiano la Cavea davanti a 2500 persone
Circa 2.500 persone hanno assistito a un concerto dei Nu Genea nella Cavea di Firenze. La band, nota come “New Genea”, ha fatto ballare il pubblico con il loro stile musicale. Nonostante l’origine greca del nome, si pronuncia con la G morbida. Lo spettacolo ha riscosso grande successo, con il pubblico coinvolto dall’energia della performance. La serata ha visto un’atmosfera di festa e movimento tra gli spettatori presenti.
Si scrive Nu Genea, si pronuncia “New Genea”, con la G morbida e non gutturale, nonostante l’origine greca della parola, come da loro stessi spiegato. Una radice che è anche quella di Neapolis, la città nuova: Napoli, dunque, come punto di partenza e matrice viva del progetto musicale di Massimo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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