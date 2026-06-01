Napoli fa ballare Firenze | i Nu Genea incendiano la Cavea davanti a 2500 persone

Notizia in breve

Circa 2.500 persone hanno assistito a un concerto dei Nu Genea nella Cavea di Firenze. La band, nota come “New Genea”, ha fatto ballare il pubblico con il loro stile musicale. Nonostante l’origine greca del nome, si pronuncia con la G morbida. Lo spettacolo ha riscosso grande successo, con il pubblico coinvolto dall’energia della performance. La serata ha visto un’atmosfera di festa e movimento tra gli spettatori presenti.