nu genea dimensione funk tra ritmi napoletani e afrobeat

Dopo quattro anni dall’ultimo album, i Nu Genea tornano con un nuovo lavoro intitolato People of the Moon. La band, nota per mescolare sonorità funk con influenze napoletane e afrobeat, presenta il suo nuovo progetto dopo aver riscosso successo con il precedente. Il disco rappresenta un passo avanti nel loro percorso musicale, che combina ritmi diversi in un'unica proposta.

A distanza di quattro anni dall’acclamato Bar Mediterraneo, i Nu Genea sono tornati (finalmente) con un nuovo disco dal titolo People of the Moon. Duo di musicisti e dj napoletani composto da Lucio Aqulina e Massimo Di Lena, la band ormai da qualche anno è il corrispettivo musicale di un crocevia di luoghi e culture differenti; mescolando, con classe e originalità, ritmi napoletani a suggestioni dall’Africa all’India. Se in Bar Mediterraneo a farla da padroni erano ritmi che dal Nord Africa si spingevano fino alla Nigeria, questa volta la Babele musicale del duo si arricchisce di nuove lingue e geografie. Spingendosi in territori iberici e...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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