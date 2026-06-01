Il Napoli sta valutando due opzioni per rinforzare la fascia destra: Khalaili e Dodo. La decisione finale dipende dalla valutazione dell’Union Saint Gilloise, club proprietario di uno dei due giocatori. Al momento, non sono stati definiti dettagli sull’accordo o sui costi di trasferimento. La scelta tra i due candidati sarà influenzata dalle valutazioni tecniche e dalle trattative in corso con il club proprietario.

Khalaili e Dodo sono i due nomi sulla lista del Napoli per la fascia destra: secondo Pedullà, tutto dipende dalla valutazione dell’Union Saint Gilloise. Khalaili: il Napoli abbassa le pretese. Giovanni Manna ha una missione precisa: trovare un esterno destro che possa alternare Giovanni Di Lorenzo e garantire respiro al capitano azzurro. Il primo obiettivo rimane Khalaili dell’Union Saint Gilloise, ma l’operazione si arena su un punto: il prezzo deve scendere dai 25 milioni inizialmente richiesti dal club belga. Secondo Pedullà, se il Napoli non ottiene uno sconto significativo, cambierà rotta immediatamente. L’alternativa è già pronta nel cassetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, è corsa a due per l’esterno: i nomi e i dettagli

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