Spinazzola Juventus anche il Milan in corsa per l’esterno in scadenza col Napoli? Tutta la verità e le ultimissime novità

Da juventusnews24.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esterno che si trova in scadenza di contratto con il Napoli è al centro di diverse trattative di mercato. La Juventus ha mostrato interesse, ma anche il Milan si è fatto avanti, mantenendo un’attenzione costante sulla situazione. Il club partenopeo sta lavorando per un possibile rinnovo, mentre le altre squadre monitorano attentamente gli sviluppi. La questione resta aperta, con aggiornamenti che si susseguono in queste settimane.

di Luca Fioretti Spinazzola Juventus, l’esterno finisce nel mirino della dirigenza ma il Napoli prova il rinnovo e il Milan resta vigile alla finestra. L’ambiente  Juventus  lavora in maniera  incessante  per innalzare il livello tecnico della prossima annata. Il nome nuovo è quello di  Leonardo Spinazzola. L’esterno si trova in scadenza di  contratto  con il  Napoli, una situazione  davvero affascinante  che ha attirato le forti attenzioni societarie.  La dirigenza  ha effettuato sondaggi esplorativi per comprendere accuratamente i margini di un’ipotetica trattativa, valutando l’inserimento di un elemento capace di garantire  grandissima spinta  sulla corsia laterale e supportare le manovre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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