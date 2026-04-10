Spinazzola Juventus anche il Milan in corsa per l’esterno in scadenza col Napoli? Tutta la verità e le ultimissime novità

L’esterno che si trova in scadenza di contratto con il Napoli è al centro di diverse trattative di mercato. La Juventus ha mostrato interesse, ma anche il Milan si è fatto avanti, mantenendo un’attenzione costante sulla situazione. Il club partenopeo sta lavorando per un possibile rinnovo, mentre le altre squadre monitorano attentamente gli sviluppi. La questione resta aperta, con aggiornamenti che si susseguono in queste settimane.

di Luca Fioretti Spinazzola Juventus, l’esterno finisce nel mirino della dirigenza ma il Napoli prova il rinnovo e il Milan resta vigile alla finestra. L’ambiente Juventus lavora in maniera incessante per innalzare il livello tecnico della prossima annata. Il nome nuovo è quello di Leonardo Spinazzola. L’esterno si trova in scadenza di contratto con il Napoli, una situazione davvero affascinante che ha attirato le forti attenzioni societarie. La dirigenza ha effettuato sondaggi esplorativi per comprendere accuratamente i margini di un’ipotetica trattativa, valutando l’inserimento di un elemento capace di garantire grandissima spinta sulla corsia laterale e supportare le manovre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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