Maglie in campo due donne e i sindaci degli ultimi vent’anni | tutti i nomi in corsa

A Maglie le prossime elezioni amministrative sono previste per il 24 e 25 maggio. In corsa ci sono due donne con alle spalle esperienze nel consiglio comunale e ruoli di opposizione, insieme ai due sindaci che si sono succeduti nel corso degli ultimi vent’anni alla guida del Comune. La competizione coinvolge quindi figure con diverse storie politiche e ruoli passati all’interno dell’amministrazione locale.

MAGLIE – Due donne con esperienza in consiglio comunale, tra i banchi dell’opposizione, e i due sindaci che si sono alternati negli ultimi vent’anni alla guida della città: si potrebbe riassumere così la sfida alle elezioni amministrative di Maglie, che si terranno i prossimi 24 e 25 maggio.I.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Ecco la nuova collezione di maglie del Genoa: rielaborate quelle degli ultimi 3 anni Sfida per il controllo di Ferretti, tutti i nomi messi in campo per il futuro cda del colosso degli yachtSono ufficiali i nomi delle liste che si sfideranno per la guida della Ferretti Spa, il colosso mondiale degli yacht di lusso con base a Forlì. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Toro, chi gioca con la Cremonese? A centrocampo in quattro per due maglie; Rappresentativa LND U15. Pari spettacolo con la Cremonese. Prima della partita maglie speciali agli ex Baschirotto e Zerbin; Maglie, candidati sindaco presentano le liste: Marzano la prima a svelare la squadra; Trapelate le maglie di allenamento Adidas per le squadre d'élite 26-27. Maglie, in campo due donne e i sindaci degli ultimi vent’anni: tutti i nomi in corsaSi apre ufficialmente la campagna elettorale dopo la presentazione delle liste: il primo cittadino uscente schiera Felice Fitto, mentre lo zio Antonio si mette in proprio. De Pascalis e Marzano puntan ... lecceprima.it Esperti del recupero di fauna selvatica dalle maglie del bracconaggio hanno recuperato Kiros, un cucciolo di leone vittima del commercio illegale di animali domestici. Ora è in un rifugio in Minnesota, dove vive con la sua famiglia. https://kodmi.it/K4ZYm - facebook.com facebook Assicurati le maglie indossate dai giocatori rossoblù in occasione di #BolognaRoma Clicca sul link e partecipa all'asta su @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia del tuo giocatore preferito l.mws.com/C4iC3S #WeAreOne x.com