Napoli donna violentata al Centro Direzionale | le forze dell' ordine cercano l' aggressore
Una donna è stata violentata nei giorni scorsi nel Centro Direzionale di Napoli. La prefettura ha diffuso una nota ufficiale confermando l’accaduto. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando l’autore dell’aggressione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle modalità dell’evento. La polizia prosegue le indagini per identificare e rintracciare il responsabile.
Una donna è stata violentata nei giorni scorsi nella zona del Centro Direzionale, a Napoli. A comunicarlo in una nota è la prefettura. «In relazione al grave episodio di violenza sessuale denunciato da una donna nella mattinata del 25 maggio scorso nell'area del Centro Direzionale di Napoli», la Prefettura segue con la massima attenzione gli sviluppi delle attività investigative coordinate dall'autorità giudiziaria e condotte dalle forze dell'ordine. «Fin dalle prime ore successive all'accaduto - sottolinea la Prefettura - sono state immediatamente attivate le procedure operative previste per casi di particolare allarme sociale, con l'acquisizione delle testimonianze, la raccolta degli elementi utili alle indagini e l'avvio delle ricerche del presunto autore. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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