Napoli donna violentata al Centro Direzionale | le forze dell' ordine cercano l' aggressore

Notizia in breve

Una donna è stata violentata nei giorni scorsi nel Centro Direzionale di Napoli. La prefettura ha diffuso una nota ufficiale confermando l’accaduto. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando l’autore dell’aggressione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle modalità dell’evento. La polizia prosegue le indagini per identificare e rintracciare il responsabile.