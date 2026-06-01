Napoli donna violentata al Centro Direzionale | decisivo l’intervento di 2 clochard

Una donna di 51 anni è stata vittima di una violenza sessuale nei pressi del Centro Direzionale. Due persone senza dimora, udite le sue urla, sono intervenute e hanno fatto allontanare l’aggressore. La donna ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza medica. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione. Nessun dettaglio sulle sue condizioni o sull’identità degli intervenuti è stato reso noto.

La 51enne sarebbe stata vittima di una violenza sessuale nei pressi del Centro Direzionale. I clochard hanno sentito le sue urla e sono intervenuti facendo fuggire l’aggressore. Indagini in corso nella zona Momenti di terrore al Centro Direzionale diNapoli, dove una donna di 51 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale da parte di uno sconosciuto. L’episodio, riportato anche da La Repubblica e ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine, si sarebbe verificato nelle prime ore del mattino del 25 maggio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna stava raggiungendo la metropolitana quando sarebbe stata seguita da un giovane che l’avrebbe poi aggredita alle spalle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Napoli, donna violentata al Centro Direzionale: le forze dell'ordine cercano l'aggressore

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