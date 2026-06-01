Donna trovata morta al Centro Direzionale di Napoli sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Una donna è stata trovata senza vita al Centro Direzionale di Napoli. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La scoperta è stata fatta in un'area di passaggio tra vari edifici. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La salma è stata messa a disposizione delle autorità per le verifiche del caso.

Il corpo di una donna morta è stato trovato al Centro Direzionale di Napoli. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Licenziato, minaccia di darsi fuoco al Centro Direzionale: salvato dai carabinieriUn uomo di 50 anni, ex operaio e padre di famiglia, questa mattina ha minacciato di darsi fuoco all’interno del Centro Direzionale di Napoli, più...

Trovati i cadaveri di due donne in struttura abbandonata, sul posto carabinieri e vigili del fuocoNella giornata di oggi, i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti in una struttura abbandonata dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita...

Argomenti più discussi: Bimba morta a Bordighera, domani interrogatori per la madre di Beatrice e il compagno; Tentato stupro al Centro Direzionale: salvata da due clochard.

Donna trovata morta al Centro Direzionale di Napoli, sul posto carabinieri e vigili del fuocoIl corpo di una donna morta è stato trovato al Centro Direzionale di Napoli. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. fanpage.it

Napoli, terrore al Centro direzionale: donna subisce violenza sessuale, salvata da due clochardPedinata e aggredita all’alba nel Centro Direzionale di Napoli da un giovane che ha cercato di abusare di lei. Ma, pur sorpresa alle spalle e spinta a terra, una 51enne dalla doppia cittadinanza è riu ... napoli.repubblica.it