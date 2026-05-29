Kevin De Bruyne sarà uno dei punti fermi del Napoli di Allegri. La società ha concluso l’accordo con il giocatore, che si trasferirà in estate. La decisione è stata presa dopo che l’allenatore ha deciso di mantenere Conte in rosa, bloccando così l’eventuale arrivo di De Bruyne. Il centrocampista belga, considerato tra i più forti nel suo ruolo, si prepara a debuttare con la nuova maglia.

De Bruyne sarà uno dei pilastri del Napoli di Allegri. Kevin De Bruyne sarà uno dei pilastri del Napoli di Massimiliano Allegri. Non vorremmo spingerci a scrivere che sarà il perno attorno a cui ruoterà tutta la squadra, perché non sarà così avendo il Napoli in rosa tantissimi calciatori forti. Ma non sbaglieremmo di tanto. Ormai, con un anno di ritardo, tutti hanno capito che lo scorso anno Antonio Conte aveva deciso di lasciare il Napoli. E, anche se lui nega, stava per risposare la sua Juventus. Poi ci fu un incastro di situazioni, tra scudetto, festa, aumento di ingaggio, promesse di De Laurentiis e precarietà juventina, che fecero cambiare il quadro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne era il regalo per Allegri prima che Conte decidesse di rimanere

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