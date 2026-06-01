Napoli Conte non lo vedeva | ora un azzurro avrà la sua seconda opportunità?

Noa Lang tornerà al Napoli dopo aver giocato in Turchia. L’esterno olandese, che non era stato più visto in squadra, avrà una seconda possibilità con il club. La sua situazione contrattuale rimane da definire, ma si sa che il giocatore sarà nuovamente a disposizione della squadra azzurra. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, e il club non ha comunicato i dettagli sul suo ritorno o eventuali trattative in corso.

Sarà sicuramente un’estate abbastanza movimentata per Noa Lang. L’esterno olandese tornerà al Napoli dopo l’esperienza in Turchia. Nonostante la stagione non proprio positiva, l’ex PSV è stato comunque convocato in nazionale olandese per disputare i prossimi mondiali. La notizia ha fatto felicissimo anche il padre di Lang, il quale ha parlato ai microfoni del De Telegraaf. Nelle gerarchi olandesi, al momento Noa è dietro Cody Gakpo. L’attaccante del Liverpool sono anni che fa molto bene in nazionale. Tuttavia, il papà di Lang non ne ha fatto un dramma: “Tutto parte dall’allenamento, lì si dimostra il proprio valore. Quando poi si presenta l’occasione di scendere in campo va colta senza tirarsi indietro”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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