A nove giornate dalla fine del campionato, Antonio Conte ha manifestato interesse per un portiere che sta dimostrando ottime prestazioni e ha convinto i vertici della squadra. Il tecnico italiano punta a rinforzare l’organico azzurro durante il mercato estivo, con l’obiettivo di migliorare la competitività della rosa. La società sta valutando le possibilità di acquisto per portare il portiere in azzurro.

A nove giornate dalla fine della stagione, Antonio Conte pensa già al mercato estivo. Non è il momento di fermarsi, anzi serve alzare il livello dell’organico azzurro, renderlo ancora più competitivo. E tra i nomi che circolano negli uffici del Napoli spunta quello di Jean Butez, portiere del Como. Un nome che ha conquistato completamente il mister partenopeo. Butez nel mirino di Conte. Il portiere francese non è certo una scommessa. Sta dimostrando di essere uno dei migliori estremi difensori della Serie A in questa stagione e le sue prestazioni tra i pali non sono passate inosservate. Conte, in particolare, sarebbe rimasto colpito da un aspetto specifico del suo gioco: la capacità di giocare con i piedi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte lo vuole in azzurro: il portiere incanta e convince

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