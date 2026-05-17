A Ferrara si parla del futuro di Antonio Conte al Napoli, con una particolare attenzione alla sua decisione di non schierare Kevin De Bruyne nella partita contro il Pisa. Questa sfida è considerata cruciale per il cammino dei partenopei in chiave Champions. Nei dibattiti trasmessi su Dazn, si discute anche del fatto che Conte rimarrà alla guida della squadra e che il suo obiettivo attuale è mantenere la seconda posizione in classifica. La scelta di non utilizzare De Bruyne ha attirato l'attenzione degli opinionisti.

Negli studi di Dazn si discute del futuro di Antonio Conte al Napoli e della scelta di non schierare Kevin De Bruyne per la sfida contro il Pisa che è fondamentale per gli azzurri in chiave Champions, scegliendo di fatto Elmas. Un premio per SantElams? Giaccherini: "Secondo me sì, perché è un giocatore che nel momento di difficoltà ha tenuto a galla il Napoli e secondo me è un premio" Che farà Conte? Ferrara: "Rimarrà a Napoli, me lo auguro per lui e per il Napoli perché trovare un allenatore come lui non è facile. In questo momento è molto molto concentrato su questa partita e sopratutto sul mantenere la seconda posizione. Avrà fatto di tutto per tenere la squadra concentrata per rimanere su questo obiettivo, conoscendolo ha puntato su questo apsetto" 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ferrara: “Conte rimarrà a Napoli, ora il suo obiettivo è mantenere la seconda posizione”

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Le parole di Antonio Conte dopo Napoli-Fiorentina 2-1 Conferenza stampa

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