Napoli Basket ufficiale il primo colpo di mercato per la nuova stagione | Petrucelli firma un biennale

Il Napoli Basket ha annunciato ufficialmente la firma di Petrucelli con un contratto biennale. La notizia segue le dichiarazioni di Jasmin Repesa, che aveva annunciato il suo arrivo durante la conferenza stampa post partita contro Udine. La firma di Petrucelli rappresenta il primo acquisto ufficiale del club per la prossima stagione. La squadra si prepara così a rinforzarsi con questa nuova aggiunta.

Jasmin Repesa aveva annunciato il suo arrivo nel corso dell'ultima conferenza stampa stagionale post match con Udine, ma adesso c'è anche il crisma dell'ufficialità. John Petrucelli è un nuovo giocatore del Napoli Basket.La guardia-ala italo americana, reduce dall'esperienza al Galatasaray, ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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