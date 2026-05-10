Dopo la partita contro Udine, l’allenatore del Napoli Basket ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di John Petrucelli. La notizia ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, che aspettavano un aggiornamento sulla rosa della squadra. L’annuncio è stato dato durante il postpartita, senza ulteriori dettagli sul contratto o sul ruolo che il nuovo giocatore ricoprirà all’interno del team.

La dichiarazione che fa più scalpore nel postpartita del match contro Udine è quella che riguarda John Petrucelli. Jasmin Repesa ha risposto così quando gli è stato chiesto delle voci che giravano sull’arrivo del giocatore ex Trapani a Napoli il prossimo anno: “ Questo cavallo di razza è già nella stalla”. John Petrucelli è una guardia-ala italo-statunitense nota per essere uno dei migliori “two-way playe r ” del campionato, avendo vinto per due anni consecutivi il premio di miglior difensore della Serie A1. Il suo legame con Repesa è diventato indissolubile durante la stagione 202425 ai Trapani Shark, dove il coach lo ha promosso capitano e lo ha reso il pilastro tattico della squadra.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli Basket, Repesa annuncia l’arrivo di Petrucelli

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