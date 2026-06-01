Napoli Basket la società comunica ufficialmente l’arrivo di John Petrucelli

Il Napoli Basket ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di John Petrucelli come primo acquisto della stagione. La notizia era stata anticipata dall’allenatore durante l’ultima conferenza stampa stagionale.

Era già stato anticipato da Jasmin Repesa nell ‘ ultima conferenza stampa stagionale, ma ora è ufficiale: John Petrucelli è il primo colpo di mercato della nuova annata del Napoli Basket. Tramite comunicato ufficiale, in data odierna, la società ha annunciato l’arrivo della guardia ex Trapani: “La Guerri Napoli comunica di aver sottoscritto un contratto biennale con l’atleta John Petrucelli. Petrucelli nato ad Hicksville, negli USA, il 27 ottobre 1992 è una guardia-ala di 193 centimetri, naturalizzato italiano. Dopo aver iniziato la sua carriera in Slovacchia, con gli Iskra Svit, il nuovo giocatore degli azzurri gioca per 3 stagioni in G-League, prima con gli Erie BayHakws, divenuti successivamente Osceola Magic, chiudendo la stagione 2018-2019 con 12. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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