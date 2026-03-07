Alisson Santos conquista il Napoli | numeri da urlo fantamedia top e il piano di De Laurentiis per il riscatto

Alisson Santos ha attirato subito l'attenzione nel Napoli grazie ai suoi numeri impressionanti, alla alta fantamedia e alle prestazioni costanti. La società partenopea sta valutando attentamente il riscatto, mentre l’atleta si è affermato come uno dei protagonisti principali della rosa. La sua presenza in campo è diventata un elemento chiave per la squadra e per i tifosi.

L’impatto di Alisson Santos sul mondo Napoli è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Con il meraviglioso gol segnato al 7? contro il Torino, l’esterno brasiliano ha raggiunto quota 2 reti in sole 4 presenze in Serie A, superando in un solo mese l’intero bottino stagionale del suo predecessore Noa Lang. I numeri certificano l’esplosione di un nuovo idolo: rating medio FotMob di 7.39 e una fantamedia superiore all’8 che fa impazzire i fantallenatori. La società partenopea ha già deciso il suo futuro: a fine stagione verrà esercitato il diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni di euro con lo Sporting Lisbona, un’operazione che si autofinanzierà grazie alla cessione definitiva dello stesso Lang al Galatasaray. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Alisson Santos conquista il Napoli: numeri da urlo, fantamedia top e il piano di De Laurentiis per il riscatto Articoli correlati Leggi anche: Alisson Santos incanta il Napoli: riscatto pronto? Dipenderà anche da Noa Lang! Aggiornamenti e notizie su Alisson Santos Temi più discussi: Alisson Santos conquista il Napoli: numeri da urlo, fantamedia top e il piano di De Laurentiis per il riscatto; Serie A: Alisson Santos e Elmas regalano la vittoria al Napoli, al Torino non basta la rete di Casadei nel finale; Napoli-Torino 2-1, le pagelle: Alisson Santos e Politano dominanti, Zapata assente; Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos ed Elmas piegano i granata, Conte a -1 dal Milan. CdS Campania – SPIRITO SANTOS. Alisson prenota il terzo gol al Maradona e un posto nella storiaD ue gol in due partite di campionato al Maradona: già così è da primato. Ma se oggi Alisson Santos dovesse trovare anche il terzo di fila contro il Lecce, beh, scriverebbe un record assoluto ... ilnapolionline.com Alisson Santos può fare la storia: nessun nuovo acquisto ha mai segnato nelle prime tre interneAlisson Santos a caccia di storia al Maradona: ha già segnato nelle prime due gare casalinghe e oggi contro il Lecce punta a un record ... tuttonapoli.net Quanto conta il momento giusto in una carriera Quello che nel Napoli non è riuscito a essere Noa Lang, lo è Alisson Santos. Ma conta tantissimo il momento della squadra. #cronachedispogliatoio - facebook.com facebook Alisson Santos vuole ballare ancora L'attaccante brasiliano è andato a segno nelle prime sue due gare casalinghe contro Roma e Torino, ma oggi va a caccia di un record Come riportato dall'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", mai nessun nu x.com