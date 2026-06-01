Il corpo di Immacolata Panico, una donna di 22 anni scomparsa, è stato trovato nel Centro Direzionale di Napoli. Le indagini e i messaggi scambiati prima della scomparsa indicano che si possa trattare di un suicidio. Le ricerche sono state concluse con questa scoperta, senza ulteriori sviluppi. Non sono state rese note altre informazioni sul caso.

Fine delle ricerche e delle speranze: è di Immacolata Panico il cadavere rinvenuto al Centro Direzionale di Napoli. La famiglia aveva denunciato la sua scomparsa ieri (domenica 31 maggio ndr). Oggi il drammatico ritrovamento del corpo da parte dei carabinieri che indagano sulla tragica vicenda, con il Comune di Pomigliano che ha espresso pubblico cordoglio. Si sono interrotte nel modo più drammatico le ricerche di Immacolata Panico, la ragazza di 22 anni scomparsa nella giornata di ieri da Pomigliano d’Arco. I resti della giovane sono stati rinvenuti nella tarda mattinata di oggi, lunedì 1 giugno, al Centro Direzionale di Napoli. Un rinvenimento che pone fine alle speranze di familiari e amici che da ore vivevano nell’angoscia alla disperata ricerca di tracce e informazioni sulla misteriosa e improvvisa sparizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Napoli, 22enne scomparsa, il caso si chiude nel modo peggiore: trovato il corpo di Immacolata. Tutto, a partire dai messaggi, fa pensare al suicidio

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