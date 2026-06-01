Il corpo senza vita di una ragazza di 22 anni è stato trovato al Centro Direzionale di Napoli. La giovane, proveniente da Pomigliano d’Arco, era scomparsa nella mattinata di domenica. Le autorità hanno confermato il ritrovamento e la fine delle ricerche, che erano state avviate subito dopo la sua scomparsa. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso.

Si sono concluse tragicamente le ricerche della giovane di cui si erano perse le tracce nella mattinata di domenica. La salma è stata rinvenuta all’alba all’interno del Centro Direzionale di Napoli. Indagini affidate ai Carabinieri. Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni residente a Pomigliano d’Arco della quale non si avevano più notizie dalla mattinata di domenica. Il corpo della ragazza è stato rinvenuto alle prime ore di oggi all’interno del Centro Direzionale di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il magistrato di turno per gli accertamenti previsti dalla procedura. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Corpo senza vita al Centro Direzionale di Napoli: è Immacolata Panico, 22enne scomparsa da Pomigliano d’Arco

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Napoli, donna trovata morta al Centro Direzionale: è la 22enne Immacolata Panico

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