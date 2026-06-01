Rafa Nadal ha una malattia congenita chiamata sindrome di Müller-Weiss, che ha richiesto l'uso di un plantare speciale per adattarsi alle sue esigenze fisiche. La condizione ha influenzato la sua carriera, portandolo a dover gestire problematiche legate al suo piede. Il rapporto con lo zio Toni, che ha svolto un ruolo importante nel suo percorso sportivo, è stato determinante per la sua crescita e il suo successo nel tennis.

Tutti guardano i trofei, le vittorie, i record. In effetti è questo che balza subito all'occhio quando si parla di un giocatore del calibro di Rafa Nadal. In pochi, però, sanno o si soffermano davvero su tutto quello che ha passato questo ragazzo per arrivare a quei successi, quanta sofferenza ha dovuto gestire e quanta resistenza ha dovuto avere per sopportare certi picchi di dolore. Nella docuserie sul campione spagnolo "Rafa", uscita pochi giorni fa su Netflix, vengono svelate le parti più nascoste del percorso sportivo del maiorchino. Un cammino tortuoso, forse più di qualsiasi altro sportivo moderno, almeno dal punto di vista del dolore fisico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nadal, una carriera contro il tempo: la malattia congenita (sindrome di Müller-Weiss), il plantare speciale e il rapporto con lo zio Toni

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Rafa Nadal su Netflix mostra per la prima volta il piede deformato: è la rara sindrome di Müller-WeissSu Netflix è stato mostrato per la prima volta il piede deformato di Rafa Nadal, con evidenti alterazioni ossee.

Temi più discussi: Rafael Nadal, la fotostoria del tennista protagonista della docuserie Rafa; Rafael Nadal parla di salute mentale e dell'aiuto di uno psicologo nella sua carriera | Tennis; Sindrome di Müller-Weiss: la malattia rara che ha segnato la carriera di Rafael Nadal; Rafa - Netflix.

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