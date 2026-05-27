Rafa Nadal su Netflix mostra per la prima volta il piede deformato | è la rara sindrome di Müller-Weiss

Su Netflix è stato mostrato per la prima volta il piede deformato di Rafa Nadal, con evidenti alterazioni ossee. Il tennista ha spiegato di convivere con la sindrome di Müller-Weiss, una condizione degenerativa rara. Ha aggiunto che non esiste una cura, ma solo modalità di gestione della patologia. La deformità visibile è il risultato di questa condizione, che colpisce l’osso navicolare del piede.

Il campione di tennis ha raccontato cosa significa convivere con quella patologia degenerativa. "Non esiste cura, solo gestione. Ho passato molti giorni a casa a piangere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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