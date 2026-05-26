Nadal ha mostrato una foto del suo piede deformato, attribuendo il problema alla sindrome di Müller-Weiss. La condizione, definita come una malattia piuttosto che una semplice crepa, ha causato dolore cronico e limitazioni. Lo spagnolo ha dichiarato di aver ricevuto diagnosi e trattamenti per questa patologia, che ha influenzato le sue performance sportive nel tempo. La condizione è stata affrontata con interventi medici e cure specifiche.

Rafael Nadal torna a raccontare il dolore che ha accompagnato gran parte della sua carriera. Nella docu-serie “ Rafa ”, in uscita su Netflix il 29 maggio, l’ex tennista spagnolo mostra per la prima volta immagini impressionanti del suo piede, deformato dalla sindrome di Müller-Weiss, una rara malattia ossea cronica che lo ha tormentato fin dall’adolescenza. Le anticipazioni diffuse online hanno colpito i fan, già consapevoli delle difficoltà fisiche affrontate dal 22 volte campione Slam. Nadal, ritiratosi nel settembre 2024, ha convissuto per anni con un osso scafoide rotto e con una progressiva malformazione del piede, riuscendo comunque a diventare uno dei più grandi tennisti della storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dicevano che non avrei mai più giocato. Non era solo una piccola crepa, è una malattia”: la foto del piede deformato di Nadal. Cos’è la sindrome di Müller-Weiss

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