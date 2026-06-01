Mystery Film #5 - Il cinema torna sorpresa
Lunedì 8 giugno si terrà la quinta edizione di Mystery Film, un evento promosso da Circuito Cinema. La manifestazione si concentra sull’esperienza di visione, puntando sulla sorpresa e sulla scoperta di film misteriosi. L’obiettivo è far riscoprire al pubblico il piacere di scoprire un film senza anticipazioni o dettagli, enfatizzando la componente di incertezza e curiosità. La serata mira a coinvolgere gli spettatori attraverso una proposta che privilegia l’aspetto inaspettato della visione cinematografica.
Torna lunedì 8 giugno Mystery Film, il format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza cinematografica nella sua dimensione più essenziale: la scoperta. Giunto al suo quinto appuntamento nazionale, l’evento si svolgerà in contemporanea nelle città di Napoli, Roma, Bologna, Firenze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scoperta mortale | Film Completo in Italiano | Thriller | Suspense | 4K
Notizie e thread social correlati
Al Cinema Fiorella torna il "Mystery Film"Lunedì 8 giugno al Cinema Fiorella si terrà la nona edizione di Mystery Film, il format di Circuito Cinema dedicato alla scoperta di film misteriosi.
Mystery Film, nelle sale Circuito Cinema torna l'anteprima al buioLunedì 11 maggio, Circuito Cinema ripropone Mystery Film, un format che invita il pubblico a vivere un’anteprima al buio.
Argomenti più discussi: Unconditional, una serie dall'identità poco marcata, che vira verso un thriller dalla classica matrice hitchcockiana; 30 film da guardare su Apple Tv – Le novità di giugno 2026; KPop Demon Hunters 2 punta tutto su Mira? La teoria più discussa sul sequel (che funzionerebbe alla grande); Hen - Storia di una gallina, coming of age ma anche thriller, particolarmente riuscito nelle percezioni sonore della gallina.
Quale sarà il tuo primo film di giugno? reddit
Verso l’infinito e oltre! Le prevendite di Toy Story 5 sono aperte! Prenota il tuo posto: https://multisalaverdi.it/film/toy-story-5/ facebook
MEDUSA FILM, SpA - Results on X | Live Posts & Updates x.com