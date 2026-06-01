Mystery Film #5 - Il cinema torna sorpresa

Notizia in breve

Lunedì 8 giugno si terrà la quinta edizione di Mystery Film, un evento promosso da Circuito Cinema. La manifestazione si concentra sull’esperienza di visione, puntando sulla sorpresa e sulla scoperta di film misteriosi. L’obiettivo è far riscoprire al pubblico il piacere di scoprire un film senza anticipazioni o dettagli, enfatizzando la componente di incertezza e curiosità. La serata mira a coinvolgere gli spettatori attraverso una proposta che privilegia l’aspetto inaspettato della visione cinematografica.