Il maestro Riccardo Muti ha dichiarato che i politici non ascoltano gli avvertimenti sulla tutela della cultura. Nei suoi interventi pubblici, ha sottolineato come le sue segnalazioni siano state ignorate nel tempo. Attualmente, i resti di Luigi Cherubini si trovano in un mausoleo dedicato a lui, ma la loro posizione esatta non è stata precisata. Muti ha criticato la mancanza di attenzione istituzionale verso il patrimonio culturale.

? Punti chiave Perché i politici ignorano gli allarmi lanciati da Riccardo Muti?. Dove si trovano attualmente i resti del compositore Luigi Cherubini?. Come può la musica classica trasformare la realtà di Scampia?. Quali città toccherà la prossima tournée estiva dell'orchestra giovanile?.? In Breve Obiettivo recupero resti Luigi Cherubini dal cimitero Père Lachaise a Firenze Santa Croce. Orchestra giovanile Luigi Cherubini ha formato 500 allievi dai conservatori italiani dal 2004. Esperienze musicali con giovani di Scampia attraverso lo studio delle composizioni di Mozart. Tournée estiva tra il 18 e il 22 luglio a Pompei, Lucca e Ostuni. Riccardo Muti denuncia l’inerzia politica sulla tutela della cultura italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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