Durante la cerimonia per il 174° anniversario della Polizia a Roma, il ministro dell’Interno ha parlato delle sfide attuali legate alla sicurezza. Ha menzionato un episodio recente che ha coinvolto due militanti legati all’anarchismo, evidenziando le minacce eversive e i nuovi allarmi rivolti alle forze dell’ordine. La giornata si è svolta in piazza del Popolo, con un’attenzione particolare alle questioni di ordine pubblico e alle criticità del momento.

In occasione della celebrazione per il 174esimo anno di attività della Polizia a Roma, in piazza del Popolo, il ministro dell’Interno Piantedosi ha tracciato un quadro complesso della sicurezza nazionale, partendo dal tragico evento che ha coinvolti due militanti della galassia anarchica. I due individui hanno perso la vita durante la costruzione di un ordigno, un fatto che il capo della pubblica sicurezza ha definito come una prova tangibile della persistente e attiva minaccia eversiva nel Paese. La mutazione delle minacce e la necessità di una risposta integrata. Durante il discorso celebrativo, Piantedosi ha sottolineato come le sfide per la sicurezza non possano più essere affrontate con logiche compartimentate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piantedosi: nuovi allarmi sulla sicurezza e minacce eversive

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#pernondimenticare #inostricaduti in servizio è stata deposta una corona d’alloro dal #ministroInterno Piantedosi e #capodellaPolizia Pisani al Sacrario, a Roma. Il momento solenne dà inizio alle celebrazioni del 174° #AnniversarioPolizia #10aprile poliziadis x.com