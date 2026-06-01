Musica per l’80° anniversario della Repubblica Italiana con OPV in Sala Giotto di Padova Congress
In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, l’Orchestra di Padova e del Veneto ha organizzato un concerto speciale nella Sala Giotto di Padova Congress. La serata celebra il referendum del 2 giugno 1946, primo voto femminile, e si svolge con un programma musicale dedicato. La performance si tiene in un contesto pubblico, coinvolgendo il pubblico presente per ricordare quel momento storico.
In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, istituita in seguito al referendum popolare del 2 giugno 1946, e che vide per la prima volta la partecipazione delle donne al voto, l’Orchestra di Padova e del Veneto torna a proporre una serata esclusiva con il Concerto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Segui gli aggiornamenti su Padova.
Notizie e thread social correlati
80 anni di Repubblica italiana: i Comuni della provincia celebrano l'anniversario con la firma di un protocolloIn occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, i Comuni della provincia si sono riuniti oggi a Ravenna nella sede della Provincia per firmare...
Il 2 giugno, l’80° Anniversario della Fondazione della Repubblica ItalianaIl 2 giugno si celebrerà l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.
Temi più discussi: 2 Giugno. Milano celebra l'80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana; Riccione per la Repubblica: in piazzale Ceccarini una cerimonia corale per gli 80 anni della Repubblica italiana; Festa della Repubblica; Festa della Repubblica: le iniziative in città per gli 80 anni della Repubblica.
Ravello: la Città della Musica in festa per gli 80 anni della Repubblica Italiana facebook
Pronti ad abbracciare Yesenia #Vicentini a #Monaco per le celebrazioni della Festa della Repubblica #Italiana #2giugno x.com
Trieste celebra l'80° anniversario della Repubblica Italiana: programma del 2 giugnoIn occasione delle celebrazioni nazionali per l'80° Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, la Prefettura di Trieste, assieme al Comune di Trieste e al Conservatorio Giuseppe Tartini ... triestecafe.it
Lodi: martedì in piazza la grande festa per gli 80 anni della Repubblica italianaINIZIATIVE FINO AL POMERIGGIO Giovani protagonisti, concerto al Museo Diocesano di via Fanfulla ... ilcittadino.it
Il FIRE mi ha distrutto la percezione della realtà reddit