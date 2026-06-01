Musica per l’80° anniversario della Repubblica Italiana con OPV in Sala Giotto di Padova Congress

Notizia in breve

In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, l’Orchestra di Padova e del Veneto ha organizzato un concerto speciale nella Sala Giotto di Padova Congress. La serata celebra il referendum del 2 giugno 1946, primo voto femminile, e si svolge con un programma musicale dedicato. La performance si tiene in un contesto pubblico, coinvolgendo il pubblico presente per ricordare quel momento storico.