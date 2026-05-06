80 anni di Repubblica italiana | i Comuni della provincia celebrano l' anniversario con la firma di un protocollo

Da ravennatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, i Comuni della provincia si sono riuniti oggi a Ravenna nella sede della Provincia per firmare un protocollo d’intesa. L’accordo coinvolge i firmatari nell’organizzazione di iniziative di carattere istituzionale e culturale destinate alle celebrazioni di quest’anno. La firma è avvenuta nel pomeriggio e rappresenta un impegno condiviso tra le amministrazioni locali.

In occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, questo pomeriggio a Ravenna, nella sede della Provincia, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa che impegna i firmatari a proporre alla cittadinanza iniziative di carattere istituzionale e culturale per le celebrazioni di quest'anno.Per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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