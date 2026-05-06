80 anni di Repubblica italiana | i Comuni della provincia celebrano l' anniversario con la firma di un protocollo

In occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, i Comuni della provincia si sono riuniti oggi a Ravenna nella sede della Provincia per firmare un protocollo d’intesa. L’accordo coinvolge i firmatari nell’organizzazione di iniziative di carattere istituzionale e culturale destinate alle celebrazioni di quest’anno. La firma è avvenuta nel pomeriggio e rappresenta un impegno condiviso tra le amministrazioni locali.

In occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, questo pomeriggio a Ravenna, nella sede della Provincia, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa che impegna i firmatari a proporre alla cittadinanza iniziative di carattere istituzionale e culturale per le celebrazioni di quest'anno.Per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del Saracino di settembreArezzo, 26 febbraio 2026 – Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del... Caltagirone, "Scala infiorata" per l’80° anniversario della RepubblicaPresentata stamani in municipio la “Scala infiorata”, giunta alla sua 37esima edizione e visibile sino a martedì 2 giugno. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grande partecipazione per l’81° Anniversario della Liberazione; 80 anni fa il diritto di voto alle donne italiane - I diritti umani e i diritti delle donne nel sistema delle Nazioni Unite; ORA 2026: al via la terza edizione del festival dedicato ai nuovi linguaggi, ai media e all’informazione; Per le donne: libertà, emancipazione e femminismi in età contemporanea. Ravenna celebra gli 80 anni della Repubblica: firmato il protocollo per memoria, cultura e partecipazioneUn impegno condiviso per custodire la memoria e trasmettere i valori della democrazia alle nuove generazioni. È stato firmato questo pomeriggio, nella Sala del Consiglio Provinciale, il Protocollo d’I ... ravennawebtv.it A Montecitorio la mostra che celebra gli 80 anni della RepubblicaAttraverso documenti, fotografie e materiali multimediali, l'itinerario espositivo permette di ripercorrere i passaggi istituzionali che, a partire dalla liberazione di Roma, portarono al voto del 2 g ... rainews.it Abbiamo verificato i Bilanci di 13 Comuni della provincia, i residui non spesi 2025 ammontino al 44,78%... https://www.lacivettapress.it/2026/05/05/la-spesa-sociale-nei-bilanci-dei-comuni-della-provincia-di-siracusa/ - facebook.com facebook