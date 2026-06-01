Musica | Filippi Heineken Italia ‘Clinker è soluzione digitale che permette di restare in contatto’

Clinker è un'applicazione lanciata da Heineken Italia che permette di condividere i propri contatti attraverso un brindisi digitale. La piattaforma si basa su una soluzione digitale progettata per mantenere i contatti tra utenti, combinando il gesto tradizionale del brindisi con la possibilità di scambiarsi informazioni. L'obiettivo è facilitare la connessione tra persone attraverso un semplice gesto, adattandosi all’evoluzione delle modalità di interazione sociale.

“L'approccio di Heineken alla musica ha radici profonde nel tempo, ma al tempo stesso si reinventa grazie al lancio di Clinker, un'applicazione che permette, tramite un brindisi, di condividere i propri contatti. In questo modo non ci si perde più, perché è proprio questo il nostro intento: vogliamo che questi momenti così speciali intorno a dell'ottima musica e a della buona Heineken durino nel tempo. Clinker, quindi, è la soluzione digitale, che permette a queste connessioni di continuare nel corso del tempo”. Sono le parole di Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia, in occasione della dodicesima edizione del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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