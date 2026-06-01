Musica e fede al Santuario del Taburno | emozioni in coro nella notte di Bucciano

Notizia in breve

Nel Santuario Maria Santissima del Taburno, ai piedi del massiccio, si è svolta una serata di musica e fede. L'evento ha visto la partecipazione di un pubblico che ha condiviso momenti di preghiera e musica in un’atmosfera silenziosa e suggestiva. La serata si è conclusa con un coro unanime, creando un clima di coinvolgimento e spiritualità. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.