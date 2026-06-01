Musica e fede al Santuario del Taburno | emozioni in coro nella notte di Bucciano
Nel Santuario Maria Santissima del Taburno, ai piedi del massiccio, si è svolta una serata di musica e fede. L'evento ha visto la partecipazione di un pubblico che ha condiviso momenti di preghiera e musica in un’atmosfera silenziosa e suggestiva. La serata si è conclusa con un coro unanime, creando un clima di coinvolgimento e spiritualità. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano?... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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