A Vico del Gargano si preparano i festeggiamenti per la Madonna del Carmine, che si svolgeranno dal 16 al 18 luglio 2026. L’evento combina momenti di preghiera e processioni religiose con spettacoli musicali e iniziative culturali. La festa richiama numerosi partecipanti e rappresenta un appuntamento tradizionale molto atteso nella comunità locale, che ogni anno celebra con entusiasmo questa ricorrenza religiosa e folcloristica.

Il programma religioso prenderà avvio con il Novenario dal 7 luglio, momento centrale di preparazione spirituale per la comunità e per tutti i fedeli devoti alla Madonna del Carmine. Il 16 luglio, giorno della ricorrenza liturgica, si terrà la solenne processione in onore della Madonna del Carmine, momento di intensa partecipazione e profonda fede. Nelle giornate del 16 e 17 luglio i festeggiamenti saranno accompagnati dalla presenza del Gran Complesso Bandistico Città di Lanciano e della Banda di Vico del Gargano, elementi da sempre centrali nella tradizione della festa. “Siamo particolarmente lieti di poter presentare un programma che anche quest’anno unisce il valore religioso della festa a momenti di grande partecipazione popolare e culturale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Festa della Madonna del Carmine 2026: a Vico del Gargano fede, tradizione e grande musica dal 16 al 18 luglio

Notizie correlate

Pompeii Theatrum Mundi 2026, dal 18 giugno al 12 luglio 2026 al Teatro Grande del Sito di PompeiPresentata la nona edizione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi 2026 un progetto del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e del Parco Archeologico...

Torna a Villa della Regina “Musica Regina in Villa”: la V edizione del festival internazionale di musica dal 28 giugno al 5 luglio 2026Dal 28 giugno al 5 luglio 2026 Villa della Regina ospita la quinta edizione del “Musica Regina in Villa” International Music Festival, manifestazione...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Diocesi: Ravenna, per la Festa della Madonna Greca domani processione in Darsena. Il programma delle celebrazioni; Festa della Madonna della Campana a Casarano :: Segnalazione a Lecce; Festa a Pandino per l’anniversario dell’Apparizione della Madonna del Riposo; Alla festa della Madonna del Popolo di domenica 12 si prega per la pace.

Pagani, torna la Festa della Madonna delle Galline: quattro giorni tra fede, musica e tradizioneDa venerdì 10 a lunedì 13 aprile 2026, la città sarà animata da riti religiosi, tammurriate, canti e momenti di convivialità. agro24.it

VICO DEL GARGANO Vico del Gargano si prepara alla Festa della Madonna del Carmine. Azzarone: Un programma che unisce tradizione e partecipazioneUno degli appuntamenti più attesi del territorio, capace di intrecciare devozione religiosa, tradizione popolare e grandi eventi musicali ... statoquotidiano.it

LEQUILE Sono trascorsi otto giorni dalla tanto attesa festa della Madonna della Stella, protettrice di Dragoni di Lequile, tra fede, tradizione, luminarie e spettacoli, il mercoledì e giovedì dopo Pasqua, 8 e 9 aprile 2026, nella rettoria di San Basilio Magno. (di Gio - facebook.com facebook