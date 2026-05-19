Nella notte di Porcari si svolge il 'Carovana Party', una festa popolare che coinvolge musica, animazione e regali. L'evento precede la tappa lucchese del Giro d’Italia, prevista per il giorno successivo. La manifestazione è organizzata per creare un’atmosfera di attesa e partecipazione tra i residenti e gli spettatori. La serata si svolge nel centro del paese, attirando un folto pubblico che si prepara alla partenza della corsa ciclistica.

Musica, animazione e regali in attesa della partenza di domani della tappa lucchese del Giro d’Italia: Porcari invita a una grande festa popolare. Questa sera, dalle 20,30, allo stadio comunale ‘Daniele Giusfredi’ arriva il Carovana Party: l’evento serale ufficiale della Carovana del Giro d’Italia, a ingresso gratuito, con street food, gadget, musica, animazione e spettacolo. La Carovana, durante il giorno, è il grande corteo colorato che precede i corridori lungo il percorso. Il Carovana Party porta la stessa energia anche alla sera, nelle città scelte dal Giro, con artisti, ballerini, coreografie, musica e momenti pensati per coinvolgere il pubblico e far ballare la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sale la febbre rosa. Musica e regali al ’Carovana Party’ nella notte di Porcari

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