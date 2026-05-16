La carica dei 50 eventi Festival sport musica Tutti nella brochure che lancia la riviera

Quest’anno sulla riviera sono in programma cinquanta eventi, tra i quali dieci sono stati inseriti per la prima volta. La lista comprende manifestazioni di vario tipo, tra festival, attività sportive e concerti musicali. La brochure ufficiale raccoglie tutte le iniziative in calendario, offrendo un quadro completo delle opportunità di svago e intrattenimento previste nella zona durante i prossimi mesi. La pubblicazione serve a informare i visitatori e i residenti sulle principali manifestazioni in programma.

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Sono cinquanta, di cui dieci del tutto nuovi, i grandi eventi che quest’anno compongono il calendario manifestazioni che si terranno a Pesaro fino a dicembre e che sono stati inseriti nella nuova brochure che nei prossimi giorni sarà distribuita nei punti informativi turistici e in tutte le strutture ricettive della città. A presentarla, ieri mattina, il sindaco Andrea Biancani. "All’interno della brochure – dice il sindaco - è possibile trovare gli appuntamenti che abbiamo selezionato come ’grandi eventi’ degli oltre 200 in programma fino a dicembre 2026. Si tratta delle manifestazioni che richiamano un maggior numero di pubblico in città, a cui si aggiungono anche altri 7 eventi che riguardano i comuni di Gabicce e Gradara, proseguendo così il percorso di promozione condivisa della Riviera del San Bartolo ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La carica dei 50 eventi. Festival, sport, musica. Tutti nella brochure che lancia la riviera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video You Can't Stop The Drop! ELECTRO BOOST MUSIC 2026 Sullo stesso argomento Martina Franca lancia il “Festival dello Sport”: un mese di eventi verso i Giochi del MediterraneoTarantini Time QuotidianoMartina Franca si prepara a vivere oltre un mese dedicato allo sport con il nuovo “Festival dello Sport”, iniziativa... Casalpusterlengo festeggia 50 anni di Città tra cultura, musica e partecipazione: tutti gli eventi in programmaCasalpusterlengo (Lodi), 19 marzo 2026 – Un anno speciale, da rendere “indimenticabile”, attraverso cultura, musica e partecipazione. La carica dei 50 eventi. Festival, sport, musica. Tutti nella brochure che lancia la rivieraPresentato il calendario che il Comune distribuirà nelle strutture ricettive. Da Pesaro a Gabicce a Gradara: torna anche Disco Diva a fine giugno. ilrestodelcarlino.it Mengo, la carica dei 50mila: Chiusa un’edizione memorabile, adesso il nuovo bando del ComuneArezzo, 15 luglio 2025 – In media diecimila spettatori a serata, molti di più quelli che hanno affollato la notte di Lucio Corsi, cinquemila i biglietti staccati per quella a pagamento degli ... lanazione.it