Musica al Museo 2026 | Silvia Vavassori al chiostro Albini degli Eremitani
Giovedì 4 giugno alle 18 si tiene il secondo appuntamento di “Musica al Museo” al Chiostro Albini degli Eremitani di Padova. Silvia Vavassori esegue un concerto dedicato alla musica per voce e liuto del Cinquecento, con brani provenienti dall’Italia e dall’Inghilterra. La performance si svolge all’interno del Chiostro Albini, all’interno del Museo agli Eremitani.
Secondo appuntamento di Musica al Museo giovedì 4 giugno, alle ore 18, al Chiostro Albini del Museo agli Eremitani di Padova, con un concerto interamente dedicato alla musica per voce e liuto tra Italia e Inghilterra nel Cinquecento. Scarica la locandina con tutti gli eventiIl programma abbina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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