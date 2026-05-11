Musica al Museo 2026 | al chiostro Albini degli Eremitani il Neuma Sax Quartet
Il 21 maggio si apre la rassegna estiva degli Amici della Musica di Padova, intitolata “Musica al Museo”. La prima esibizione si terrà nel Chiostro Albini del Museo degli Eremitani e vedrà protagonista il Neuma Sax Quartet. La serie di concerti si svolge nel cortile storico del museo e prosegue durante i mesi estivi con diversi artisti.
Si inaugura giovedì 21 maggio “Musica al museo” la tradizionale rassegna estiva degli Amici della Musica di Padova ospitata nel Chiostro Albini al Museo degli Eremitani di Padova. Cinque appuntamenti tra maggio, giugno e settembre, al giovedì pomeriggio alle ore 18, nelle seguenti date: 21 maggio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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