Mostra Oracoli di Sandra Marconato al Museo Eremitani
Sandra Marconato“Oracoli”Museo Eremitani, piazza Eremitani 8 Padova1 maggio – 25 ottobre 2026Dal lunedì alla domenica, 9-19Ingresso con il biglietto del Museoa cura diStefano Annibaletto e Francesca VeroneseDettagliNel decennale della morte dell’artista Sandra Marconato (Padova, 1927-2016), tra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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