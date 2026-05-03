Mostra Oracoli di Sandra Marconato al Museo Eremitani

Da padovaoggi.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sandra Marconato“Oracoli”Museo Eremitani, piazza Eremitani 8 Padova1 maggio – 25 ottobre 2026Dal lunedì alla domenica, 9-19Ingresso con il biglietto del Museoa cura diStefano Annibaletto e Francesca VeroneseDettagliNel decennale della morte dell’artista Sandra Marconato (Padova, 1927-2016), tra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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