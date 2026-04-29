Musei aperti venerdì 1° maggio 2026 a Napoli | l'elenco completo con i luoghi e gli orari

Il Ministero della Cultura ha comunicato che, in occasione del 1° maggio 2026, i musei statali saranno aperti al pubblico a Napoli. L’iniziativa riguarda tutti i luoghi espositivi gestiti dallo Stato, mantenendo gli orari usuali e senza applicare tariffe differenti rispetto agli altri giorni. L’elenco completo dei musei aperti e gli orari di apertura saranno pubblicati ufficialmente, offrendo ai visitatori l’opportunità di accedere alle collezioni durante la festa dei lavoratori.

Il Ministero della Cultura ha deciso di tenere aperti i musei statali il 1° maggio, Festa dei Lavoratori: il costo del biglietto sarà quello di tutti gli altri giorni. A Napoli, la lista dei siti visitabili è lunga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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